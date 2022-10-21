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Общество21 октября 2022 8:27

Мобилизованные ярославцы могут приостановить выплату своих долгов

Этим правом уже воспользовались сотни добровольцев
Полина Вачнадзе
Исполнительные производства в отношении ярославцев, попавших под частичную мобилизацию, подлежат приостановлению. ФОТО: УФССП по ЯРославской области

Исполнительные производства в отношении ярославцев, попавших под частичную мобилизацию, подлежат приостановлению. ФОТО: УФССП по ЯРославской области

Исполнительные производства в отношении ярославцев, попавших под частичную мобилизацию, подлежат приостановлению. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. И сотни добровольцев из нашего региона уже воспользовались этим правом.

- Исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, - уточнили в ведомстве.

Чтобы временно остановить выплату своих долгов, мобилизованный должен подать заявление судебным приставам. Это можно сделать на призывных и сборных пунктах, в любом подразделении ярославского УФССП или же через личный кабинет на «Госуслугах».

- Во всех пунктах будут находиться сотрудники органов принудительного взыскания, - сообщили в Управлении.

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