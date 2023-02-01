В Ярославской области пройдет Деминский лыжный марафон: полная программа на три дня

На Деминский марафон уже зарегистрировалось более 4,5 тысячи лыжников из шести стран и 57 регионов России Фото: Правительство Ярославской области

С 3 по 5 марта в Ярославской области пройдет очередной Международный Ростех Деминский лыжный марафон. В прошлом году он стал самым большим лыжным марафоном России, и в этом году тоже претендует на новый рекорд по посещаемости.

- Уже сейчас зарегистрировалось более 4,5 тысячи лыжников из шести стран и 57 регионов России, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Сделаем все необходимое, чтобы Деминский лыжный марафон запомнился как яркий праздник спорта.

Гонки на 5 и 10 километров свободным стилем пройдут в первый день соревнований, 3 марта. 4 марта состоится главный марафонский старт на 50 километров. 5 марта – день детских гонок и полумарафонской дистанции классическим стилем на 25 километров.

- В этом году все 2800 мест на основную 50-километровую гонку закончились за полтора месяца до марафона. Чтобы обеспечить безопасное и комфортное прохождение дистанции, приняли ряд мер. Сократили количество стартовых волн и увеличили количество человек в волне. Сделали дополнительный параллельный подъем, изменили конфигурацию трассы. Несмотря на оттепели, она в хорошем состоянии, открыта для всех желающих, – сказал директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов. Расписание Ростех Деминского лыжного марафона:

03 марта (пятница) 12:00 – Старт для участников на дистанцию 5 км, стиль свободный (FT). Масс-старт. 12:20 – Старт для участников на дистанцию 10 км, стиль свободный (FT). Масс-старт. 14:00 – Церемония награждения.

04 марта (суббота) 7:00 – 10:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров (все дистанции) - кафе «Чемпион» 1 этаж. 11:00 – Старт XVI традиционного Международного Деминского лыжного марафона-2023, 50 км FT. 14:30 – Церемония награждения 50 км (абсолют и группы: MM, M1, M2, ML, L1, L2). 16:00 – Церемония награждения 50 км (группы: M3, M4, M5, L3, L4).

05 марта (воскресенье) 8:00 – 10:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров - кафе «Чемпион» 1 этаж. 10:00 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км, стиль классический (CT). Масс-старт. (группа B1 2019 – 2018 гг.р). 10:10 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км, стиль классический (CT). Масс-старт. (группа B2 2017 – 2015 гг.р). 10:30 - Старт на дистанции 2 км, стиль классический (CT). Масс-старт. 11:00 – Гонка на дистанцию 25 км, стиль классический (CT). 14:30 – Церемония награждения.