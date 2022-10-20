Мобилизованные жители Ивановской области получат выплату в 50 тысяч рублей

Мобилизованным ивановцам положена выплата в 50 тысяч рублей Фото: Полина Вачнадзе

Жителям Ивановской области, призванным на службу в рамках частичной мобилизации, положена единовременная выплата в 50 тысяч рублей. О новой мере поддержки рассказал глава региона Станислав Воскресенский.

- Ребят мобилизуют, например, в начале октября, а деньги они получат не раньше середины ноября. Получается, что семья остается фактически без денег на этот период. Поэтому приняли решение - всем мобилизованным из Ивановской области выплатим 50 тысяч рублей единоразово. Такая единовременная помощь, подчеркиваю, нужна, чтобы поддержать семьи, пока военнослужащие не получают зарплату в Минобороны. Поручил разработать такой порядок, чтобы это было автоматически, все списки в военкоматах есть, – сказал губернатор.

Деньги будут поступать автоматически на расчетный счет военнослужащего.

В Ивановской области разработан комплекс мер для поддержки семей призванных в рамках частичной мобилизации. О том, какую помощь можно получить, говорится здесь.

Волонтеры штаба «Мы вместе» помогают семьям мобилизованных и в бытовых вопросах, проводят психологические и юридические консультации. Обратиться за помощью можно по телефону (4932)90-14-80 или на федеральный номер 8-800-200-34-11, либо по электронной почте ONF-ivanovo@yandex.ru.