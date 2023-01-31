В Ярославле за взяточничество будут судить бывшего чиновника Ространснадзора

Ярославец находится под подпиской о невыезде. ФОТО: УФСБ России по Ярославской области

Прокурор Ярославской области Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего местного жителя, который работал заместителем начальника Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Мужчина обвиняется сразу по двум статьям: «Получение взятки в значительном размере» и «Получение взятки в крупном размере».

С июня 2021 года по май 2022 ярославец получил от трех перевозчиков три взятки – две взятки по 275 тысяч рублей и одну – 50 тысяч рублей. В региональной прокуратуре подчеркнули, что деньги были получены за общее покровительство организациям-перевозчикам, непривлечение их к административной ответственности либо минимизацию такой ответственности в случае выявления нарушений в ходе контрольной (надзорной) деятельности управления.

Взятки 37-летнему чиновнику передавались лично или через посредников.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ярославский районный суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела в отношении взяткодателей и посредников в настоящее время расследуются, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступление удалось пресечь, благодаря работе сотрудников регионального УФСБ России. Дело расследовалось СКР по Ярославской области.