Водителя "Порше", сбившего на тротуаре в Москве трех пешеходов, задержали в Ярославле

Водителя, устроившего ДТП в Москве, задержали в Ярославле. ФОТО: НТВ

В Ярославле задержали водителя "Порше", который, по мнению правоохранительных органов, был виновником резонансной аварии. ДТП произошло 24 января в Москве на улице Нижние Поля.

Почти неделя понадобилась полицейским на то, чтобы найти лихача, сидевшего за рулем иномарки.

- Предварительно установлено, что злоумышленник на внедорожнике премиум-класса выехал на тротуар, совершил наезд на троих пешеходов и скрылся, бросив автомобиль на месте аварии. Потерпевшие получили различные травмы и были доставлены в медицинские организации, - сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о заключении водителя под стражу.

Мужчина свою вину не отрицает. По его словам, скорость была небольшая, километров 40, но машину закрутило и "он ничего не мог сделать". А в полицию не пошел, потому что растерялся и "ждал, пока решатся вопросы".

- Родственники к пострадавшему ездили, - говорит задержанный.