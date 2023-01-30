В Рыбинске опубликовали схему движения транспорта на время ремонта Волжского моста

Реверсивное движение на Волжском мосту в Рыбинске введут в ночь с 5 на 6 марта Фото: Администрация Рыбинска

В администрации Рыбинска согласовали схему движения транспорта на время ремонта моста через Волгу. Она согласована с ГИБДД, оперативными службами и ресурсоснабжающими предприятиями.

Реверсивное движение на Волжском мосту введут в ночь с 5 на 6 марта, чтобы не возникло проблем с проездом участников и гостей Деминского марафона. В ближайшее время смонтируют реверсивные светофоры и установят новые временные дорожные знаки.

В администрации Рыбинска согласовали схему движения транспорта на время ремонта моста через Волгу. Фото: Администрация Рыбинска

По подсчетам специалистов, при новой схеме движения путь через мост займет на 10 минут больше времени, чем обычно. Но всем понятно, что пробок все равно не избежать.

- Прошу жителей отнестись к вопросу с пониманием, планировать маршрут и заранее выезжать на работу, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Откладывать начало работ дальше нельзя, мы не будем нарушать график подрядчика. Нам нужно приложить все силы, чтобы выполнить ремонт за два года. Да, всем придется непросто, но аварийный мост мы приведем в порядок.

По подсчетам специалистов, при новой схеме движения путь через мост займет на 10 минут больше времени, чем обычно. Фото: Администрация Рыбинска

По новой схеме при движении в сторону Заволжья приоритетными направлениями станут потоки с улиц Максима Горького и Герцена. Две светофорные фазы будут предусмотрены при движении из города за Волгу. Одна – для движения по улице Горького, другая - по Герцена. Выезд с Бульварной на круговое движение у собора запретят, возможен только поворот направо. Кроме того, нельзя будет выехать на мост с Большой Казанской.

Со стороны Слипа движение пойдет по улице Сакко и Ванцетти, далее на улицу Правды (односторонняя двухполосная в сторону моста), левый ряд двигается на мост, правый – на Арефинский тракт, улицы Бадаева или Коллективизации.

С Заволжья-1 выезд на мост через улицу Коллективизации, как и раньше, будет организован через поворот направо, но здесь установят. По улице Рыбинской от улицы Коллективизации в сторону улицы Сакко и Ванцетти движение будет в одну сторону. Далее левый ряд поворачивает только налево, правый идет прямо, на Слип. Съезд с моста из центра также будет организован через левый поворот под мост и улицу Рыбинскую.

Две светофорные фазы будут предусмотрены при движении из города за Волгу. Фото: Администрация Рыбинска

Общественный транспорт по заволжской части города будет двигаться, как и другие виды транспорта, в общем потоке. По центральной части для автобусов предусмотрен выезд с Большой Казанской на кольцевое движение.

После введения реверса изменятся схемы движения автобусов и троллейбусов. Основной развязкой станет улица Герцена. Автобусы, которые шли по Горького к собору, будут сворачивать по улице Герцена, двигаться по Стоялой и выезжать на Крестовую. Троллейбусы – по улицам Герцена и Пушкина выезжать на Крестовую. В обратном направлении движение общественного транспорта останется прежним.

Общественный транспорт по заволжской части города будет двигаться, как и другие виды транспорта, в общем потоке. Фото: Администрация Рыбинска

Схема движения заволжских маршрутов на Слип останется без изменений, маршруты в Заволжье № 19 и 20 будут объединены в один маршрут, который проследует по улицам Коллективизации, Костромской, Тарасова до конечной «улица Тарасова» и в обратном направлении.

Как будут ходить межмуниципальные автобусы, пока не ясно. Схема согласуется с региональным департаментом транспорта.