В детских садах Ярославля могут возникнуть те же проблемы с питанием, что и в школах

В ходе проверок организации питания в школах города Ярославля в январе 2023 года выявлено около 150 различных нарушений Фото: Евгения ГУСЕВА

В ходе проверок организации питания в школах города Ярославля в январе 2023 года выявлено около 150 различных нарушений. Прокуратура возбудила более 60 административных и даже одно уголовное дело (в отношении ООО «Гамма») по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– После того как на рынок школьного питания вышли компании, не имеющие ни материально-технической базы, ни должного опыта, в городе разгорелся скандал, – говорит ярославский общественник Михаил Рахимов. – Еду в школы привозили не в полном объеме, а иногда и вовсе не успевали привезти. Известно, что сейчас прокуратура Ярославской области проводит масштабную проверку всех школ. Это подтверждает, что претензии родителей были вполне обоснованны.

От лица родителей воспитанников детских садов нашего города Михаил Раисович обратился с письмом к мэру Ярославля Артему Молчанову. Копию письма он адресовал в Федеральную антимонопольную службу. Адресат выбран не случайно, ведь общественник убежден, что проблемы с питанием возникли после того, как в конкурсах победили никому не известные фирмы, не имеющие ни должной материально-технической базы, ни соответствующего опыта. А впереди – конкурсы на поставку еды в детские сады.

– Есть все основания полагать, что подобная, если не хуже, ситуация повторится и после проведения конкурса на поставку питания в детские сады города Ярославля, – убежден Михаил Рахимов. – Подача заявок начинается 30 января, а принять участие в конкурсе могут компании, имеющие опыт поставок на сумму от 850 тысяч рублей. Такие условия, например, предъявляются к потенциальному поставщику питания в детский сад № 67. При этом максимальная сумма поставок, опыт по которым должен присутствовать у потенциального поставщика, тоже невелика – 2 600 000 рублей. Это означает, что в конкурсе имеют право участвовать фирмы, которые один-два раза занимались поставками питания. Главным критерием организатор конкурса, как следует из документации, считает цену: чем дешевле, тем лучше.

Общественник просит мэра внимательно разобраться в ситуации и принять меры к тому, чтобы в конкурсах на поставки питания для детских садов учитывалась не только цена, но и такие критерии, как опыт работы, штатная численность сотрудников, наличие лабораторного контроля предоставляемых услуг.

– О необходимости выстроить слаженную систему школьного питания не раз говорил и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, – отмечает Михаил Рахимов. – Вместо этого в Ярославле происходит слом такой системы под сомнительным предлогом экономии бюджета. А на детях не экономят!