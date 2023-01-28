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Общество28 января 2023 9:12

Прокуратура требует вернуть баню №2 в Ярославле в собственность города

Новый владелец должен был использовать баню по ее прямому назначению, но не выполнил условий договора
Полина Вачнадзе
Собственник, судя по всему, даже не собирался использовать баню по назначению.

Собственник, судя по всему, даже не собирался использовать баню по назначению.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура требует расторгнуть договор купли-продажи бани №2 на улице Большой Октябрьской в Ярославле и земельного участка под ней.

Баня, принадлежавшее АО "Волна", была продана в 2019 году индивидуальному предпринимателю за 120 миллионов рублей. Согласно договору, новый владелец на протяжении пяти лет не должен был менять коммунально-бытового назначения приобретенных им помещений, а также сохранить все льготы при посещении бани отдельным категориям ярославцев.

Однако предприниматель не стал использовать здание по назначению.

- Более того, объект недвижимости был разделен на отдельные помещения, переданные вместе с земельным участком в качестве безвозмездного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «А1», единственным учредителем и руководителем которого является собственник здания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По мнению сотрудников ведомства, уже на момент участия в аукционе собственник не намеревался сохранить баню в качестве бани. А это являлось существенным условием договора.

Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде. А пока оно длится, любые сделки по помещениям бани запрещены.

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