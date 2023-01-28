Прокуратура требует вернуть баню №2 в Ярославле в собственность города

Собственник, судя по всему, даже не собирался использовать баню по назначению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура требует расторгнуть договор купли-продажи бани №2 на улице Большой Октябрьской в Ярославле и земельного участка под ней.

Баня, принадлежавшее АО "Волна", была продана в 2019 году индивидуальному предпринимателю за 120 миллионов рублей. Согласно договору, новый владелец на протяжении пяти лет не должен был менять коммунально-бытового назначения приобретенных им помещений, а также сохранить все льготы при посещении бани отдельным категориям ярославцев.

Однако предприниматель не стал использовать здание по назначению.

- Более того, объект недвижимости был разделен на отдельные помещения, переданные вместе с земельным участком в качестве безвозмездного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «А1», единственным учредителем и руководителем которого является собственник здания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По мнению сотрудников ведомства, уже на момент участия в аукционе собственник не намеревался сохранить баню в качестве бани. А это являлось существенным условием договора.

Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде. А пока оно длится, любые сделки по помещениям бани запрещены.