Сотрудники переславского АТП пожаловались на адский холод в помещениях

В диспетчерской сотрудники замерзают, зато грызуны чувствуют себя вольготно. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

Сотрудники переславского филиала Ярославского АТП рассказали о невыносимых условиях, в которых им приходится работать. За помощью они обратились в региональное отделение ОНФ. Когда общественники приехали, то были в шоке от увиденного.

Стены в АТП покрыты инеем. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

Отопление в двухэтажном здании отключили в 2019 году. Стены уже промерзли насквозь. В посиках тепла сотрудники АТП перебрались в бывшую диспетчерскую, но и это их не спасло. Когда на улице ветер, температура в комнатах не поднимается выше 9 градусов, уборной нет, обедать негде, по столам бегают мыши. В боксе, где ремонтируют автобусы, обвалилась крыша и теперь здесь чуть теплее, чем на улице - всего лишь +4 градуса.

Крыша в помещении, где идет ремонт, провалилась. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

- То, что мы увидели в Переславле, даже не описать словами. Необходимо внимательно к этому отнестись руководству транспортной отрасли области. Налицо упадок транспортных предприятий, - сказал член регштаба ОНФ Сергей Соловьев.

Общественники обратились в инспекцию труда и прокуратуру.

- Будем добиваться, чтобы люди работали в человеческих условиях, - говорят в ОНФ.