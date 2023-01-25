В Ивановской области выберут самый красивый валенок

В Юже пройдет конкурс «Валенок наряди – народ удиви». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Юже Ивановской области с 13 по 20 февраля будет проходить конкурс, посвященный Масленице – «Валенок наряди – народ удиви».

Местным жителям предлагают немного пофантазировать и необычно украсить валенок. Оцениваться будут как коллективные и семейные работы, так и творчество отдельных авторов. Представленная на конкурс валяная обувь должна быть высотой не менее 15 сантиметров и не более 1 метра.

Готовые валенки нужно принести в методический кабинет МБКУ «Южская клубная система». Он находится по адресу: улица Советская,9. Работы принимаются до 20 февраля.