Костромские полицейские задержали рассеянного наркокурьера

Рассеянный наркокурьер забыл в автобусе кошелек с "солью". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бдительный водитель рейсового автобуса помог полицейским задержать закладчика наркотиков. После поездки из Костромы на одном из сидений мужчина заметил забытый пассажиром кошелек. В нем лежали какие-то подозрительные свертки. Водитель, недолго думая, обратился в полицию.

- Пока сотрудники оперативной группы осматривали находку, хозяин кошелька позвонил водителю автобуса. Он попросил вернуть его вещь за вознаграждение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Встреча состоялась, но при оперативном сопровождении уголовного розыска. Юношу задержали.

Экспертиза показала, что 18-летний дилер перевозил в 29 свертках 14,6 граммов «соли». Запрещенные вещества он должен был разложить по «закладкам».

- Молодой человек признался, что работает закладчиком около месяца. Таким образом он стремился быстро разбогатеть, - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков».