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Общество25 января 2023 12:15

Гурманам - в праздники и в будни

Даниловский маслосырзавод разработал три вида твердых сыров
Дмитрий Скобелев
Даниловский маслосырзавод расширил линейку производства. Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Даниловский маслосырзавод расширил линейку производства. Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Жители Ярославской области и окрестных губерний хорошо знают даниловские сыры - мягкие и полутвердые. Теперь к ним добавились еще и сыры твердые: «Пармезан», «Манчестер» и «Гауда Премиум».

Расширяя линейку производства, Даниловский маслосырзавод сделал ставку на то, чтобы предложить покупателю доступные цены.

Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Вообще, твердые сыры самые дорогие. Причины очевидны: для их производства используются более дорогие закваски, а сроки вызревания составляют от 90 до 180 суток, тогда как у полутвердых сыров - 30-45 суток. Но даниловцы использовали свои преимущества: наличие у акционера собственных молочных ферм (они находятся неподалеку от завода) и отсутствие посредников - позволяют маслосырзаводу снижать себестоимость сыра. Есть свои особенности и с выдерживанием, созреванием сыра (у предприятия есть собственное уникальное для Ярославской области специальное сырохранилище).

- В Ярославской и соседних областях стоимость пармезана, как правило, составляет 1100-1300 рублей за килограмм. Наши новые твердые сорта сыра в фирменных торговых точках можно купить по 900-1100 рублей, - говорит исполнительный директор предприятия Юлия Платонова.

Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Как же появились рецептуры новых сортов твердого сыра?

- У нас есть сильная команда опытных технологов и своя лаборатория. Соответственно, мы можем создать рецептуру и выработать любой сыр, выяснить, как он будет вести себя в тех или иных условиях, - рассказывает Юлия Платонова. - С марта прошлого года первые пробные партии твердых сыров прошли все необходимые протоколы испытаний, в июле мы смогли представить новую продукцию покупателям. Сначала это были «Пармезан», «Манчестер», а затем и «Гауда Премиум». Таким образом, путь от идеи создания нового сыра до его поступления в магазины занимает почти год. Сейчас наращиваем поставки твердых сыров в торговую сеть.

Мы попросили исполнительного директора рассказать, как она сама использует новые сыры у себя дома.

- Рекомендую использовать их на сырной тарелке вместе с любыми качественными полутвердыми и мягкими сырами, пикантности добавят мед и виноград - это прекрасное угощение к вину, - советует Юлия Платонова. - Кроме того, «Пармезан» и «Манчестер» не только хорошо плавятся, но и создают мягкую поджаристую сырную корочку при запекании, придавая особый оттенок вкусу любого блюда в приготовлении на кухне, будь то мясо, птица, рыба, овощи и т.д. Сыры прекрасно используются в тертом виде, их требуется совсем немного. Так что пробуйте и получайте удовольствие!

Татьяна Сорокина, специалист, в мельчайших подробностях знающий все тонкости и секреты маслоделия! Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Татьяна Сорокина, специалист, в мельчайших подробностях знающий все тонкости и секреты маслоделия! Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Масло от Татьяны

16 января Татьяна Сорокина отпраздновала свой день рождения, а сегодня отмечает именины

Татьяна родилась в Рязанской области, в семье сельских тружеников, а учиться отправилась в Углич - стала техником-технологом молочной промышленности. По распределению в 1983 году была направлена на Даниловский маслосырзавод, и вот уже 40 лет делает здесь масло. Специалист, в мельчайших подробностях знающий все тонкости и секреты маслоделия! Ее должность так и называется: мастер-маслодел.

- Мы вырабатываем масло «Крестьянское», «Даниловское» и «Шоколадное». Моя задача - обеспечивать в маслоцехе точность выполнения всех технологических процессов, начиная от приемки сливок. У нас каждый этап производства - главный, любое нарушение в этой цепочке неизбежно скажется на качестве масла, поэтому не расслабляешься никогда, - рассказывает Татьяна Алексеевна. - Конечно, в моей семье всегда предпочитают продукцию Даниловского маслосырзавода. И радует, что за маслом, которое я делаю, специально приезжают в Данилов даже люди из других городов и регионов. Наверное, играет свою роль то, что мы работаем не только с душой, но и с точным соблюдением советских ГОСТов.

Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Торговые точки Даниловского маслосырзавода

Ярославль

Ул. Панина, 12в; ул. Слепнева, 37; ул. Пионерская, 1; пр. Машиностроителей, 54, корп. 2; пр. Машиностроителей, 9; пр. Авиаторов, 88а; пр. Ленина, 46; ул. Салтыкова-Щедрина, 90; ул. Большая Октябрьская, 43/2; ул. Спартаковская, 25; пр. Фрунзе, 29.

Ивняки

Ул. Новоселов, 1.

Рыбинск

Ул. 50 лет Октября, напротив дома 22; ул. Гагарина, 21; ул. Моторостроителей, 20.

Тутаев

Пр. 50-летия Победы, 7.

Вятское

Ул. Советская, 4.

Переславль-Залесский

Ул. Строителей, 31а.

Некрасовское

Ул. Строителей, 6.

Данилов

Ул. Ярославская, 57; площадь Привокзальная; ул. Ленина, 39; ул. Володарского, 87.

Москва

Берингов пр., 3, стр. 5, универсам «Близнецы 24».

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