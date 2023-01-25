Гурманам - в праздники и в будни

Даниловский маслосырзавод расширил линейку производства. Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Жители Ярославской области и окрестных губерний хорошо знают даниловские сыры - мягкие и полутвердые. Теперь к ним добавились еще и сыры твердые: «Пармезан», «Манчестер» и «Гауда Премиум».

Расширяя линейку производства, Даниловский маслосырзавод сделал ставку на то, чтобы предложить покупателю доступные цены.

Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Вообще, твердые сыры самые дорогие. Причины очевидны: для их производства используются более дорогие закваски, а сроки вызревания составляют от 90 до 180 суток, тогда как у полутвердых сыров - 30-45 суток. Но даниловцы использовали свои преимущества: наличие у акционера собственных молочных ферм (они находятся неподалеку от завода) и отсутствие посредников - позволяют маслосырзаводу снижать себестоимость сыра. Есть свои особенности и с выдерживанием, созреванием сыра (у предприятия есть собственное уникальное для Ярославской области специальное сырохранилище).

- В Ярославской и соседних областях стоимость пармезана, как правило, составляет 1100-1300 рублей за килограмм. Наши новые твердые сорта сыра в фирменных торговых точках можно купить по 900-1100 рублей, - говорит исполнительный директор предприятия Юлия Платонова.

Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Как же появились рецептуры новых сортов твердого сыра?

- У нас есть сильная команда опытных технологов и своя лаборатория. Соответственно, мы можем создать рецептуру и выработать любой сыр, выяснить, как он будет вести себя в тех или иных условиях, - рассказывает Юлия Платонова. - С марта прошлого года первые пробные партии твердых сыров прошли все необходимые протоколы испытаний, в июле мы смогли представить новую продукцию покупателям. Сначала это были «Пармезан», «Манчестер», а затем и «Гауда Премиум». Таким образом, путь от идеи создания нового сыра до его поступления в магазины занимает почти год. Сейчас наращиваем поставки твердых сыров в торговую сеть.

Мы попросили исполнительного директора рассказать, как она сама использует новые сыры у себя дома.

- Рекомендую использовать их на сырной тарелке вместе с любыми качественными полутвердыми и мягкими сырами, пикантности добавят мед и виноград - это прекрасное угощение к вину, - советует Юлия Платонова. - Кроме того, «Пармезан» и «Манчестер» не только хорошо плавятся, но и создают мягкую поджаристую сырную корочку при запекании, придавая особый оттенок вкусу любого блюда в приготовлении на кухне, будь то мясо, птица, рыба, овощи и т.д. Сыры прекрасно используются в тертом виде, их требуется совсем немного. Так что пробуйте и получайте удовольствие!

Татьяна Сорокина, специалист, в мельчайших подробностях знающий все тонкости и секреты маслоделия! Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Масло от Татьяны

16 января Татьяна Сорокина отпраздновала свой день рождения, а сегодня отмечает именины

Татьяна родилась в Рязанской области, в семье сельских тружеников, а учиться отправилась в Углич - стала техником-технологом молочной промышленности. По распределению в 1983 году была направлена на Даниловский маслосырзавод, и вот уже 40 лет делает здесь масло. Специалист, в мельчайших подробностях знающий все тонкости и секреты маслоделия! Ее должность так и называется: мастер-маслодел.

- Мы вырабатываем масло «Крестьянское», «Даниловское» и «Шоколадное». Моя задача - обеспечивать в маслоцехе точность выполнения всех технологических процессов, начиная от приемки сливок. У нас каждый этап производства - главный, любое нарушение в этой цепочке неизбежно скажется на качестве масла, поэтому не расслабляешься никогда, - рассказывает Татьяна Алексеевна. - Конечно, в моей семье всегда предпочитают продукцию Даниловского маслосырзавода. И радует, что за маслом, которое я делаю, специально приезжают в Данилов даже люди из других городов и регионов. Наверное, играет свою роль то, что мы работаем не только с душой, но и с точным соблюдением советских ГОСТов.

Фото из архива Даниловского маслосырзавода

Торговые точки Даниловского маслосырзавода

Ярославль

Ул. Панина, 12в; ул. Слепнева, 37; ул. Пионерская, 1; пр. Машиностроителей, 54, корп. 2; пр. Машиностроителей, 9; пр. Авиаторов, 88а; пр. Ленина, 46; ул. Салтыкова-Щедрина, 90; ул. Большая Октябрьская, 43/2; ул. Спартаковская, 25; пр. Фрунзе, 29.

Ивняки

Ул. Новоселов, 1.

Рыбинск

Ул. 50 лет Октября, напротив дома 22; ул. Гагарина, 21; ул. Моторостроителей, 20.

Тутаев

Пр. 50-летия Победы, 7.

Вятское

Ул. Советская, 4.

Переславль-Залесский

Ул. Строителей, 31а.

Некрасовское

Ул. Строителей, 6.

Данилов

Ул. Ярославская, 57; площадь Привокзальная; ул. Ленина, 39; ул. Володарского, 87.

Москва

Берингов пр., 3, стр. 5, универсам «Близнецы 24».

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