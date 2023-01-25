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Общество25 января 2023 10:08

Конкретные навыки конкретных профессий

Ярославская государственная сельскохозяйственная академия - вуз, большинство выпускников которого успешно работают по специальности на родной земле
Дмитрий Скобелев
Светлана Гусар, ректор ЯГСХА. Фото из архива академии

Светлана Гусар, ректор ЯГСХА. Фото из архива академии

Об изменениях, происходящих в сельхозакадемии, и особенностях этого вуза с нами побеседовала ректор ЯГСХА Светлана Гусар.

- Светлана Александровна, раньше ваш вуз относился к Министерству сельского хозяйства, а с 1 октября 2022 года им ведает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Это отразилось на вашей работе?

- Изменение коснулось десяти сельскохозяйственных вузов России из 54. Понимая специфичность отраслевого образования, в Минобрнауке создали специальный департамент координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук. Возглавляет его прекрасный человек и большой профессионал Вугар Алиевич Багиров. Нам замечательно работается вместе, поскольку директор департамента давно и глубоко понимает особенности сельхозвузов, оказывает нам содействие. В частности, мы ожидаем, что вскоре будет решен вопрос с ремонтом наших студенческих общежитий.

- Среди поступающих к вам абитуриентов большинство - уроженцы сельской местности. Чем они отличаются от сверстников-горожан?

- Этим ребятам сложнее показывать высокие результаты ЕГЭ - в сельской местности больше проблем с педагогическими кадрами и меньше возможностей привлекать репетиторов. Но сами юноши и девушки из села зачастую талантливые, очень доброжелательные, трудолюбивые и совестливые. Мы с коллегами искренне рады, что Ярославская государственная сельскохозяйственная академия является для них возможностью получить высшее образование, овладеть востребованными специальностями и состояться в жизни. Эти ребята очень нужны нашей Ярославской области, отрасли и стране!

Кстати, абсолютное большинство из них нацелены на работу в родном крае, и это не высокие слова, а любовь к своей малой родине, обусловленная тем, что сельские дети в буквальном смысле слова растут на родной земле.

В студенческие годы важно получить не только специальность, но и навыки общения, самореализации. Фото из архива академии

В студенческие годы важно получить не только специальность, но и навыки общения, самореализации. Фото из архива академии

- Много ли выпускников остаются в профессии?

- Это всегда зависит от востребованности работодателями, уровня развития сельхозпроизводств и сельских территорий в целом. Например, в нашей области хорошо развито молочное животноводство, и сейчас в этой сфере работает много выпускников академии. Наши выпускники также трудятся в органах власти, например, в областных департаментах АПК и ветеринарии, администрациях муниципальных образований, в том числе и главами районов.

Сельхозакадемию отличает то, что это вуз, в котором студенту дают конкретные навыки конкретной профессии. В результате 80 процентов наших выпускников трудоустраиваются, причем 70 процентов остаются работать на сельхозпредприятиях Ярославской области.

Кстати, ежегодно студенты академии участвуют в работе студенческого животноводческого отряда «Чайка» и всероссийского отряда «Альтаир». Базой студотрядов является животноводческий комплекс «Вощажниково».

Вообще всегда радует, если абитуриент поступает к нам осознанно, уже примерно представляя свою дальнейшую судьбу. И я советую таким ребятам уже сейчас выбрать для сдачи ЕГЭ те дисциплины, которые нужны при поступлении в ЯГСХА. В частности, химию и биологию.

- Светлана Александровна, список направлений, по которым ведется обучение, в последние годы заметно изменился. Почему это происходит?

- Мы исходим из потребностей рынка труда, выбираем перспективные для будущих выпускников направления. Например, к нам обратились структуры МВД, Федеральной таможенной службы, Северная железная дорога. Им нужны кинологи, причем именно с высшим образованием - это позволяет специалисту далее расти по службе. И у нас появилась «Кинология». Точно так же по запросам работодателей мы открыли такие направления, как «Лечебное дело» и «Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК».

В 2022 году прошла государственную аккредитацию магистратура «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» на инженерном факультете, первый набор состоится уже летом 2023 года.

Одним словом, мы всегда стараемся расширить возможности для своих студентов - и в процессе учебы, и во внеучебной жизни, и в будущей карьере.

Елена Боровкова, помощник ректора по воспи-тательной работе. Фото из архива академии

Елена Боровкова, помощник ректора по воспи-тательной работе. Фото из архива академии

От сессии до сессии живут студенты весело

Елена Боровкова, помощник ректора по воспитательной работе:

В нашем вузе работают различные студенчески объединения - совет обучающихся, союз студентов, Российский союз сельской молодежи. Многие наши студенты живут в общежитии, это сплачивает ребят. Кроме того, руководство академии всегда дает возможность пользоваться помещениями и спортивными объектами вуза, занимаясь творчеством и спортом.

Каждый год в начале сентября ребята выбирают для себя наиболее привлекательное направление внеучебной деятельности - волонтерское, спортивно-патриотическое и творческое.

Волонтеры участвуют во всех мероприятиях регионального штаба волонтерского движения и в социальных акциях нашего вуза, например, выезжают в реабилитационные центры, учреждения здравоохранения, сами организуют волонтерские проекты. Сейчас активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для участников СВО и их семей.

Спортивное направление в нашем вузе уникально тем, что развиваются альтернативные молодежные виды спорта: ринго (командная игра с кольцами), биг-бол, лапта, алтимат фрисби (игра с использованием летающего диска). Конечно, при этом в ЯГСХА есть поддержка и традиционных видов - волейбола, мини-футбола, баскетбола.

Творческое направление - это занятия вокалом, хореографией, актерским мастерством и конферансом. С 2018 года мы всегда входим в тройку призеров областного и межрегионального творческого конкурса первокурсников «Впервые на первом». Два года подряд, в 2021 и 2022 годах, занимали первые места.

Студенты ЯГСХА организуют мероприятия и областного масштаба. Например, это краеведческий фотопроект «Любимый город» и спортивно-патриотический фестиваль «СпортФест». В 2022 году он прошел уже в 12-й раз и собрал 12 команд - студентов вузов и колледжей Ярославской области, представителей работающей молодежи.

Я сама окончила ЯГСХА и понимаю, насколько важно в студенческие годы получить не только специальность, но и навыки общения, общественной деятельности, творческой самореализации. Это значительно повышает шансы человека и на успешную карьеру, и на гармоничную жизнь.

Надежда Прохорычева, руководитель центра деловой карьеры - ответственный секретарь приемной комиссии. Фото из архива академии

Надежда Прохорычева, руководитель центра деловой карьеры - ответственный секретарь приемной комиссии. Фото из архива академии

Скоро - поступление!

Надежда Прохорычева, руководитель центра деловой карьеры - ответственный секретарь приемной комиссии.

- Сейчас специальности, которые можно получить в ЯГСХА, очень востребованы, а работа таких специалистов неплохо оплачивается. Большинство из них уникальны для региона. Например, профиль «Электрооборудование и электротехнологии в АПК», по которому мы сотрудничаем не только с сельскохозяйственными предприятиями, но и с «Ярэнерго».

Прием документов для поступления у нас начинается раньше, чем в других вузах, - с 1 июня. Мы рады рассказать о нашем вузе всем абитуриентам и их родителям! Для этого у нас активно ведутся страницы ВКонтакте, так что знакомьтесь с нашей учебной и внеучебной жизнью, задавайте вопросы!

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