Конкретные навыки конкретных профессий

Светлана Гусар, ректор ЯГСХА. Фото из архива академии

Об изменениях, происходящих в сельхозакадемии, и особенностях этого вуза с нами побеседовала ректор ЯГСХА Светлана Гусар.

- Светлана Александровна, раньше ваш вуз относился к Министерству сельского хозяйства, а с 1 октября 2022 года им ведает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Это отразилось на вашей работе?

- Изменение коснулось десяти сельскохозяйственных вузов России из 54. Понимая специфичность отраслевого образования, в Минобрнауке создали специальный департамент координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук. Возглавляет его прекрасный человек и большой профессионал Вугар Алиевич Багиров. Нам замечательно работается вместе, поскольку директор департамента давно и глубоко понимает особенности сельхозвузов, оказывает нам содействие. В частности, мы ожидаем, что вскоре будет решен вопрос с ремонтом наших студенческих общежитий.

- Среди поступающих к вам абитуриентов большинство - уроженцы сельской местности. Чем они отличаются от сверстников-горожан?

- Этим ребятам сложнее показывать высокие результаты ЕГЭ - в сельской местности больше проблем с педагогическими кадрами и меньше возможностей привлекать репетиторов. Но сами юноши и девушки из села зачастую талантливые, очень доброжелательные, трудолюбивые и совестливые. Мы с коллегами искренне рады, что Ярославская государственная сельскохозяйственная академия является для них возможностью получить высшее образование, овладеть востребованными специальностями и состояться в жизни. Эти ребята очень нужны нашей Ярославской области, отрасли и стране!

Кстати, абсолютное большинство из них нацелены на работу в родном крае, и это не высокие слова, а любовь к своей малой родине, обусловленная тем, что сельские дети в буквальном смысле слова растут на родной земле.

В студенческие годы важно получить не только специальность, но и навыки общения, самореализации. Фото из архива академии

- Много ли выпускников остаются в профессии?

- Это всегда зависит от востребованности работодателями, уровня развития сельхозпроизводств и сельских территорий в целом. Например, в нашей области хорошо развито молочное животноводство, и сейчас в этой сфере работает много выпускников академии. Наши выпускники также трудятся в органах власти, например, в областных департаментах АПК и ветеринарии, администрациях муниципальных образований, в том числе и главами районов.

Сельхозакадемию отличает то, что это вуз, в котором студенту дают конкретные навыки конкретной профессии. В результате 80 процентов наших выпускников трудоустраиваются, причем 70 процентов остаются работать на сельхозпредприятиях Ярославской области.

Кстати, ежегодно студенты академии участвуют в работе студенческого животноводческого отряда «Чайка» и всероссийского отряда «Альтаир». Базой студотрядов является животноводческий комплекс «Вощажниково».

Вообще всегда радует, если абитуриент поступает к нам осознанно, уже примерно представляя свою дальнейшую судьбу. И я советую таким ребятам уже сейчас выбрать для сдачи ЕГЭ те дисциплины, которые нужны при поступлении в ЯГСХА. В частности, химию и биологию.

- Светлана Александровна, список направлений, по которым ведется обучение, в последние годы заметно изменился. Почему это происходит?

- Мы исходим из потребностей рынка труда, выбираем перспективные для будущих выпускников направления. Например, к нам обратились структуры МВД, Федеральной таможенной службы, Северная железная дорога. Им нужны кинологи, причем именно с высшим образованием - это позволяет специалисту далее расти по службе. И у нас появилась «Кинология». Точно так же по запросам работодателей мы открыли такие направления, как «Лечебное дело» и «Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК».

В 2022 году прошла государственную аккредитацию магистратура «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» на инженерном факультете, первый набор состоится уже летом 2023 года.

Одним словом, мы всегда стараемся расширить возможности для своих студентов - и в процессе учебы, и во внеучебной жизни, и в будущей карьере.

Елена Боровкова, помощник ректора по воспи-тательной работе. Фото из архива академии

От сессии до сессии живут студенты весело

Елена Боровкова, помощник ректора по воспитательной работе:

В нашем вузе работают различные студенчески объединения - совет обучающихся, союз студентов, Российский союз сельской молодежи. Многие наши студенты живут в общежитии, это сплачивает ребят. Кроме того, руководство академии всегда дает возможность пользоваться помещениями и спортивными объектами вуза, занимаясь творчеством и спортом.

Каждый год в начале сентября ребята выбирают для себя наиболее привлекательное направление внеучебной деятельности - волонтерское, спортивно-патриотическое и творческое.

Волонтеры участвуют во всех мероприятиях регионального штаба волонтерского движения и в социальных акциях нашего вуза, например, выезжают в реабилитационные центры, учреждения здравоохранения, сами организуют волонтерские проекты. Сейчас активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для участников СВО и их семей.

Спортивное направление в нашем вузе уникально тем, что развиваются альтернативные молодежные виды спорта: ринго (командная игра с кольцами), биг-бол, лапта, алтимат фрисби (игра с использованием летающего диска). Конечно, при этом в ЯГСХА есть поддержка и традиционных видов - волейбола, мини-футбола, баскетбола.

Творческое направление - это занятия вокалом, хореографией, актерским мастерством и конферансом. С 2018 года мы всегда входим в тройку призеров областного и межрегионального творческого конкурса первокурсников «Впервые на первом». Два года подряд, в 2021 и 2022 годах, занимали первые места.

Студенты ЯГСХА организуют мероприятия и областного масштаба. Например, это краеведческий фотопроект «Любимый город» и спортивно-патриотический фестиваль «СпортФест». В 2022 году он прошел уже в 12-й раз и собрал 12 команд - студентов вузов и колледжей Ярославской области, представителей работающей молодежи.

Я сама окончила ЯГСХА и понимаю, насколько важно в студенческие годы получить не только специальность, но и навыки общения, общественной деятельности, творческой самореализации. Это значительно повышает шансы человека и на успешную карьеру, и на гармоничную жизнь.

Надежда Прохорычева, руководитель центра деловой карьеры - ответственный секретарь приемной комиссии. Фото из архива академии

Скоро - поступление!

Надежда Прохорычева, руководитель центра деловой карьеры - ответственный секретарь приемной комиссии.

- Сейчас специальности, которые можно получить в ЯГСХА, очень востребованы, а работа таких специалистов неплохо оплачивается. Большинство из них уникальны для региона. Например, профиль «Электрооборудование и электротехнологии в АПК», по которому мы сотрудничаем не только с сельскохозяйственными предприятиями, но и с «Ярэнерго».

Прием документов для поступления у нас начинается раньше, чем в других вузах, - с 1 июня. Мы рады рассказать о нашем вузе всем абитуриентам и их родителям! Для этого у нас активно ведутся страницы ВКонтакте, так что знакомьтесь с нашей учебной и внеучебной жизнью, задавайте вопросы!