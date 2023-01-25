Директор ярославского филиала Tele2: «Мы делаем ставку на комбо-подход»

Сергей Тимонин: - Пакетные подписки на цифровые услуги набирают все большую популярность. Фото предоставлено Tele2

Смешать все нужное - тренд дня

Встреча с журналистами и блогерами, где поводились итоги прошедшего года, прошла по давно уже сложившейся традиции - креативно и с пользой.

Миксовать учат профессионалы. Фото предоставлено Tele2

За приготовлением блюд паназиатской кухни: супа Том ям с креветками и другими морепродуктами на кокосовом молоке, а также роллами с наполнением по своему вкусу, мы узнали, что все большую популярность набирают комплексные предложения – пакетные подписки на цифровые услуги. Ведь в тренде сегодня экономия, а также желание пользователей иметь единый доступ сразу ко всем необходимым сервисам.

Так, по запросам клиентов оператор запустил мультиподписку Mixx – это стало по-настоящему революционным решением. В нее вошел значительный пакет трафика, музыка и кино, скидки на покупку техники известного бренда и многое другое. В конце года оператор расширил предложение и позволил клиентам собирать подписку самим. Важно, что подключить сервис могут абоненты любых операторов.

Ярославцы высоко оценили новое предложение. По словам Сергея Тимонина, в нашей области отмечается рекордное число пользователей мультиподписки среди 9 регионов, «кольцом» окружающих столицу.

В 2022 году пик по числу подключений Mixx пришелся на 30 декабря -получается, что жители сделали себе подарок в преддверии Нового года и длинных выходных: чтобы смотреть дома кино, слушать музыку и делать выгодные покупки у партнеров.

На семь сел 20 тысяч гигабайт трафика

По данным ВЦИОМ, большинство россиян сегодня не представляют свою жизнь без смартфона и интернета. В Ярославле этот факт подтверждает рост трафика в сети Tele2 – в минувшем году он вырос на 20%.

– Чтобы отвечать растущему спросу клиентов, мы постоянно совершенствуем мобильное покрытие и увеличиваем емкость сети, – отметил Сергей Тимонин. – За 12 месяцев прошлого года для этих целей мы модернизировали каждую пятую базовую станцию. В результате удалось повысить качество 4G-интернета и голосовой связи в центральной части Ярославля, а также в Ростовском, Переславском, Рыбинском, Некрасовском и других районах области.

Также оператор продолжает участвовать в качестве центра компетенций в проекте по Устранению цифрового неравенства 2.0, который реализует Минцифры совместно с «Ростелекомом». В 2021 году в результате проекта услуги голосовой связи и 4G-интернета стали впервые доступны в пяти населенных пунктах Ярославской области, где ранее не было стабильного сигнала операторов. В 2022-м еще в двух - Фроловское Большесельского района и Зубарево Пошехонского района. За прошлый год жители всех семи сел проекта скачали около 20 000 Гб трафика - этого хватило бы примерно на 28 000 тысяч просмотров фильма «Весна на Заречной улице».

Проводной интернет к мобильному тарифу

В прошлом году в нашем регионе абонентам оператора стал доступен так же проводной интернет и цифровое ТВ. Для подключения услуги клиентам достаточно в пару касаний оформить заявку в приложении оператора. Таким образом, можно оплачивать сразу несколько услуг одним платежом – с баланса мобильного