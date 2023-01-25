В Ярославле возбудили уголовное дело из-за реконструкции крыши «сталинки» на улице Победы

По реконструкции крыши "сталинки" на улице Победы возбуждено уголовное дело. Фото: Полина Вачнадзе

Скандал вокруг реконструкции дома на улице Победы,15 в Ярославле набирает обороты. После проверки, которую провела прокуратура Ярославской области, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На первом этаже «сталинки» находится клиника «Константа», собственник которой - депутат областной думы Юрий Филимендиков. В прошлом году на крыше дома №15 на улице Победы начались работы. По словам жильцов дома, изначально их выдавали за реконструкцию, но все больше и больше они стали походить на надстройку еще одного, пятого этажа. Ярославцы обратились в прокуратуру и жилищную инспекцию.

- В августе 2022 года ТСН «Константа» приняло решение о начале работ по реконструкции крыши, в связи с чем она была демонтирована. При этом разрешение на проведение работ департаментом строительства Ярославской области было выдано лишь в декабре, - сообщили в прокуратуре региона.

Как только рабочие взялись за крышу, в доме начались проблемы. По стенам пошли трещины, на лестничных клетках появились следы протечек, а в квартирах из-за подтоплений отслоились обои, вздулся ламинат и пришла в негодность мебель.

- Проведенные работы относятся к реконструкции объектов капитального строительства. Они затрагивают конструктивные характеристики надежности и безопасности дома. Выполнение таких работ без разрешения и без строительного надзора поставило под угрозу жизнь и здоровье жильцов, причинило вред их имуществу, - посчитали в прокуратуре Ярославской области после проверки.

Итогом этой проверки стало уголовное дело.

- Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Также прокуратура даст оценку действиям должностных лиц департамента строительства, которые выдали разрешение на реконструкцию крыши «сталинки». Прокурор региона Александр Лоренц поставил ситуацию на контроль.