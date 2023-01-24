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Кострома 24 января 2023 10:52

Костромские спасатели вытащили из снежного плена машину скорой помощи

На помощь медикам поспешил местный житель, но тоже забуксовал
Полина Вачнадзе
Из снежного плена спасатели вытащили две машины. ФОТО: СПАСАТЕЛИ Костромы

Из снежного плена спасатели вытащили две машины. ФОТО: СПАСАТЕЛИ Костромы

Сотрудники «Пожарно-спасательной службы» Костромской области пришли на помощь медикам. У деревни Паршутино в Буйском районе машина скорой помощи съехала в кювет и самостоятельно выбраться из снежного плена не смогла.

Когда спасатели приехали на место, то обнаружили, что помощь требуется водителям уже двух автомобилей. Местный житель не смог проехать мимо застрявшей в снегу «скорой» и пытался ее вытянуть из сугроба. Но забуксовал сам.

- Пришлось сначала вызволять легковой автомобиль, потом совместными усилиями – автомобиль скорой помощи, - рассказали в ПСО №3.

Операция закончилась благополучно, никто не пострадал.

Общество: ВОПРОС ДНЯ