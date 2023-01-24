В ДНР погиб священник из Ивановской области

На Донбассе, во время специальной военной операции погиб иеромонах Дамаскин. ФОТО: Ивановское РО "Поисковое движение России"

На Донбассе, во время специальной военной операции погиб иеромонах Дамаскин (Волин Денис Александрович). Погиб, спасая раненых под Бахмутом.

- Невозможно поверить… Отец Дамаскин был добрым, честным и открытым человеком. Даже, разговаривая по телефону, я понимала, что он улыбается, как всегда. Был награжден знаками отличия Минобороны за деятельность по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, теперь сам встал в их небесный строй, - пишут в группе Ивановского отделения «Поисковое движение России».

Иеромонах Дамаскин сам являлся командиром поискового отряда «Православная дружина в честь Святого благоверного князя Александра Невского». Он возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии, руководил поисковым и казачьим отрядами в школе-интернате при Николо-Шартомском мужском монастыре.

- Светлый, добрый батюшка! Для нас, мирян, образец кротости и доброты. После даже случайных встреч поднималось настроение и становилось светло на душе. Еще один воин у Господа, - пишет Марина Рукавишникова.