Жительница Костромы выставила бывшему мужу счет за проживание в их общей квартире

Суд отказал костромичке, которая хотела взыскать с мужа деньги за пользование из общей квартирой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Костромичка обратилась в суд с требованием взыскать с ее бывшего мужа 78 тысяч рублей за то, что он жил в их общей квартире.

Когда в семье царили мир и гармония, пара пополам приобрела однокомнатную квартиру. Но два года назад отношения между супругами испортились: вместе жить они не могли, а разменять 31-метровую квартиру не получилось. Тогда женщина собрала вещи и ушла, а мужчина остался в «хоромах». И тут, как гром среди ясного неба, - иск. Бывшая возлюбленная требовала выплатить ей компенсацию за пользование ее долей квартиры.

- По закону долевой собственник в случае отсутствия соглашения об использовании имущества и в условиях невозможности выделения ему его доли в натуре вправе требовать от других участников долевой собственности выплаты ему денежной компенсации. Условием удовлетворения иска о взыскании такой компенсации является наличие одновременно двух обстоятельств: объективной невозможности владеть и пользоваться имуществом, а также фактического использования указанного помещения иными собственниками, - сообщили в пресс-службе Костромского областного суда.

Однако в суде истица не смогла представить доказательств того, что она не могла пользоваться квартирой. Ответчик не запрещал ей жить там, не менял замки, хранил ее вещи. Более того, женщина по своему желанию сменила место жительства, а сейчас собирается либо продать свою долю в маленькой квартире, либо выкупить долю ответчика.

- Сам по себе факт выезда истца из квартиры не является достаточным основанием для взыскания с ответчика компенсации. Не доказано истцом и реальное несение ею убытков или финансовых потерь в связи с неиспользованием квартиры, противоправное виновное поведение ответчика, повлекшее убытки. При таких обстоятельствах суд не усмотрел оснований для взыскания в пользу истца требуемой компенсации и отказал в иске, - уточнили в суде.