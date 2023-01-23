В Иванове мать отказывалась госпитализировать ребенка с опухолью

В Иванове мать согласилась госпитализировать ребенка только после вмешательства суда и приставов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иванове 8-летнего мальчика удалось положить в больницу только после решения суда и вмешательства судебных приставов. Мать отказывалась госпитализировать сына.

Женщина сама привела ребенка к хирургу с жалобами на набухание пупка. Врач выявил у школьника опухоль брюшной полости и направил в детскую хирургическую больницу на операцию. Однако мать после консультации пропала. Медик, опасаясь за здоровье маленького пациента, обратился в прокуратуру. Дело дошло до суда.

- Суд постановил госпитализировать мальчика в стационар ОБУЗ «Областная детская клиническая больница», обязал мать разрешить медицинское вмешательство для обследования, лечения и наблюдения несовершеннолетнего в целях спасения его жизни. После возбуждения исполнительного производства приставы выехали по адресу, где проживал мальчик, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ивановской области.

Только узнав, что за подобное попустительство ей грозит наказание, мать согласилась отправить сына в больницу. Она собрала вещи ребенка и под присмотром сотрудников Управления поехала в клинику. Школьника госпитализировали.