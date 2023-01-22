В Ярославле спасли мужчину, который повис на ограждении Октябрьского моста

Сотрудники полиции передали мужчину врачам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле вчера, 21 января, неравнодушные горожане предотвратили трагедию. Примерно в 23 часа мужчина стоял на Октябрьском мосту и, по всей видимости, собирался с него прыгнуть. Он снял куртку и бросил ее на проезжающую машину.

Водитель этого автомобиля остановился и вышел узнать, что происходит. По словам жены, которая ехала с ним, в момент, когда они остановились, мужчина уже стоял за ограждением моста и вот-вот собирался прыгать, выкрикивая свои намерения сделать это. Ярославец успел его схватить за руки и смог удержать падающего, после этого остановились еще двое водителей, которые подбежали и начали уже втроем вытаскивать мужчину. Немного позже приехали сотрудники полиции.

- По прибытии полицейские, увидев, как находившийся на мосту молодой человек пытается удержать за руки мужчину, оказавшегося за перилами, подбежали к ним и стали вместе вытаскивать последнего на мост. Также помощь в спасении человека оказал еще один гражданин, проезжавший мимо. После того, как мужчина оказался в безопасности, сотрудники полиции отвели его в служебный автомобиль, а затем передали медработникам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.