В котельной Ивановской области прозвучал взрыв

В котельной Палеха от "хлопка" выбило окна. ФОТО: Администрация Палехского муниципального района

В Центральной котельной Палеха Ивановской области вчера, 20 января, произошел взрыв. В администрации Палехского района случившееся назвали "хлопком газовоздушной смеси внутри топки":

- Это происходит нередко и является обычными технологическими последствиями в подобных случаях.

От "обычных технологических последствий" обрушилась кирпичная кладка боковых стенок котла и выбило стекла окон котельной. Никто из сотрудников, к счастью, не пострадал, не повреждены и металлические конструкции. Информацию о выбитых окнах близлежащих домов и поврежденных автомобилях, припаркованных у Центральной котельной, чиновники опровергли, назвав фейком.

Рабочие восстанавливают котельную. ФОТО: Администрация Палехского муниципального района

Сегодня, 21 января, рабочие заканчивают восстанавливать поврежденные окна котельной.

- Полностью остекление выполнено на третьем этаже. Сейчас заканчивают периметр второго этажа. К 18:00 намечено закрыть все оконные проемы здания. В качестве материала применяют поликарбонат, - сообщили в администрации района.

Окна закрыли поликарбонатом. ФОТО: Администрация Палехского муниципального района

Подача тепла в дома жителей Палеха и на социально значимые объекты не прекращалась. По информации управляющей компании, жалоб на холод в квартирах не поступало, в поликлинике, хирургическом корпусе местной ЦРБ, школе и детском саду №2 температура в помещениях от +18 до +22 градусов.

Причины "хлопка" сейчас выясняет рабочая комиссия.