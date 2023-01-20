В Ярославль после мартовской оттепели придет январский холод

В Ярославскую область весна пришла с полуторамесячным фальстартом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославскую область весна пришла с полуторамесячным фальстартом. Повсюду лужи, мокрый снег и гололедица, из-за которой горожане стали частыми гостями в травмпунктах.

Но, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», теплая погода в регионе продержится не суток, а потом постепенно начнет возвращаться в норму.

- На Русской равниной вновь станет формироваться обширный очаг высокого давления, а в зимний период это означает понижение температуры вследствие ночного выхолаживания, - сообщили в Центре.

Завтра, 21 января, в Ярославле ожидается небольшой дождь. Ночью -1..+1, днем -1..-3. в воскресенье, 22 января, на фоне высокого атмосферного давления будет переменная облачность. Ночью и днем -6..-8.

В первый день новой недели, 23 января, ночью похолодает до -16, а днем ожидается -8. И, по прогнозам синоптиков, атмосферное давление будет только повышаться.