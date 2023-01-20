В Костроме возбудили уголовное дело из-за холода в квартире

Региональный СКР возбудил уголовное дело из-за холода в квартире жительницы поселка Первый Костромы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Региональный СКР возбудил уголовное дело из-за холода в квартире жительницы поселка Первый Костромы. В январе, когда на улице стояла 30-градусные морозы, многие дома остались без отопления. Как пишет издание Kostroma.Today, чтобы привлечь к своей проблеме внимание коммунальщиков, жители Первого вышли во двор и развели там костер.

Но вместо коммунальщиков, проблему заметили сотрудники костромского управления Следственного комитета.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В январе в доме жительницы поселка Первый был нарушен температурный режим, в связи с чем возникли неблагоприятные условия проживания, которые небезопасны для здоровья членов ее семьи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

И уточнили, что проблемы с отоплением возникли из-за того, что ресурсоснабжающая компания ненадлежащим образом исполнила свои обязанности. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.