В микрорайоне Венеция Костромы построят новую школу на 825 мест

В микрорайоне Венеция Костромы к концу 2024 года должны построить новую школу.

В микрорайоне Венеция Костромы к концу 2024 года должны построить новую школу. Это будет трехэтажное здание, рассчитанное на 825 учащихся.

Здесь будут обустроены 27 классов, столовая, мастерские и помещения для домоводства, медицинский блок с прививочным кабинетом, актовый и спортивный залы. Также планируют создать информационно-биологический центр с совмещением функционала библиотеки и медиатеки.

Школа будет оснащена блочно-модульной котельной. На территории обустроят парковку для машин родителей и сотрудников образовательного учреждения, футбольное поле, площадку для игр в баскетбол и волейбол, площадку для гимнастики и подвижных игр.

Сейчас администрация города ищет подрядчика, которая займется строительством здания. За основу планируют взять готовый проект, который включен в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России. Это позволит уменьшить расходы на проектирование. По такому же принципу возведена школа на 900 мест в поселке Волжский и ведется строительство школы на 825 мест в микрорайоне Новый город.