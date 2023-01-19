В Костромской области ввели новые правила содержания домашних животных

В Костромской области введены дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Костромской области введены дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Они утверждены постановлением администрации региона и подписаны губернатором. Документ вступил в силу 6 января 2023 года.

Что обязаны делать владельцы питомцев?

В первую очередь, поддерживать санитарное состояние помещений, в которых эти животные содержатся и не загрязнять места общего пользования. Во время прогулки хозяин собаки должен иметь с собой совочек и пакет, чтобы убрать продукты жизнедеятельности своего любимца.

«Закон о тишине» теперь касается не только людей, но и домашних животных. За громкий лай собаки ее хозяина могут и оштрафовать. С 22:00 до 07:00 питомцы должны вести себя тихо и не мешать никому отдыхать.

Права у владельцев животных тоже есть. Например, они могут обратиться в органы местного самоуправления с просьбой организовать площадки для выгула собак. Если территория для выгула не определена, то собака старше 3-х месяцев должна быть на поводки и в наморднике, либо в переноске.

Для любителей кормить бездомных кошек и собак рядом с многоквартирными домами в постановлении есть отдельный пункт. Теперь в местах, относящихся к общему имуществу жильцов многоэтажки, прикармливать животных нельзя. Запрещено заводить живность и в коммунальных квартирах, если совершеннолетние соседи настроены против.

- Эти требования не распространяются на собак-поводырей и для животных, приобретенных до вступления в силу дополнительных требований, - говорится в постановлении.

Отдельно в постановлении выделен пункт, согласно которому владельцам животных запрещается:

- их бить,

- проводить над ними эксперименты и передавать в лаборатории для исследований,

- самостоятельно проводить операции,

- разводить для получения сырья,

- оставлять в бедственном положении и выбрасывать на улицу,

- умерщвлять, если на то нет оснований.

Подробнее с пунктами постановления можно ознакомиться здесь.