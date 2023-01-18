Дорожник Иванова готовятся устранять последствия оттепели и ледяного дождя

Дорожник Иванова готовятся устранять последствия непогоды. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иванове в ближайшие часы ожидается ледяной дождь с мокрым снегом. Такой разгул природы продлится сутки, а в некоторых районах будет сопровождаться гололедом и порывами ветра до 17 метров в секунду.

На улицы Иванова уже вышла дополнительная дорожная техника МКУ «Дорожное городское хозяйство». Планируют привлечь и машины сторонних организаций. Мести дороги и обрабатывать их противогололедным составом будут восемь комбинированных машин. Фронтальный погрузчик «три в одном» очистит дороги частного сектора, внутриквартальные и межквартальные проезды.

- На улицах Старшего лейтенанта Жидкова, Фрунзе и Минская погрузчик «три в одном» будет расчищать тротуары, на улицах Минская, Люлина и Фрунзе – подходы к пешеходным переходам. Ручная уборка тротуаров и их посыпка песко-соляной смесью, в том числе, с использованием трактора с пескоразбрасывателем запланирована на улицах Революционная, 1-я Отрадная, Авдотьинская, Первых Маевок, переулке 7-й Авдотьинский, других участках. На улицах Жарова и Лежневской продолжится скол льда на пешеходных зонах, - сообщили в администрации города.

Ночью на улицы выйдут 11 тракторов и 12 комбинированных машин. Утром 19 января к ним присоединятся три бригады рабочих. Их задача – убрать от снега и обработать тротуары.

В администрации Иваново попросили водителей не парковать машины на обочинах центральных и магистральных улиц, чтобы не мешать работе спецтехники.