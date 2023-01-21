В Иванове полиция изъяла партию мандаринов с наркотиками

В мандаринах курьеры прятали наркотики. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове сотрудники полиции задержали двух подозрительных на вид граждан. Во время досмотра у молодых людей нашли четыре свертка с мефедроном. При более тщательном осмотре в машине, на которой задержанные приехали в Иваново из Москвы, оперативники обнаружили три пакета с мандаринами.

- Мандарины использовались курьерами как контейнеры для транспортировки и последующего сбыта наркосинтетики. Разовая наркотическая доза содержалась в каждом из 70 мандаринов, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Также в автомобиле нашли 30 свертков с гашишем общим весом 50 граммов. А во время поисковых мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили 12 тайников с мандаринами, начиненными запрещенными веществами.

Возбуждено уголовное дело.