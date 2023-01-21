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Иваново21 января 2023 13:53

В Иванове полиция изъяла партию мандаринов с наркотиками

Фрукты курьеры использовали в качестве контейнеров для перевозки мефедрона
Полина Вачнадзе
В мандаринах курьеры прятали наркотики. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В мандаринах курьеры прятали наркотики. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове сотрудники полиции задержали двух подозрительных на вид граждан. Во время досмотра у молодых людей нашли четыре свертка с мефедроном. При более тщательном осмотре в машине, на которой задержанные приехали в Иваново из Москвы, оперативники обнаружили три пакета с мандаринами.

- Мандарины использовались курьерами как контейнеры для транспортировки и последующего сбыта наркосинтетики. Разовая наркотическая доза содержалась в каждом из 70 мандаринов, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Также в автомобиле нашли 30 свертков с гашишем общим весом 50 граммов. А во время поисковых мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили 12 тайников с мандаринами, начиненными запрещенными веществами.

Возбуждено уголовное дело.

Происшествия: КРИМИНАЛ