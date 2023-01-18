В ярославском МЧС опубликовали уточненный перечень купелей на Крещение-2023

В Ярославской области к празднику Крещения оборудуют 43 купели. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области к празднику Крещения оборудуют 43 купели. В местах омовения будут дежурить спасатели, полицейские, медики и волонтеры. На каждой купели для удобства сделают бортики, дно, лестницу, а для безопасности – ограничители под водой.

- Главная задача – не допустить происшествий во время светлого праздника Крещения, - сказали в региональном ГУ МЧС.

Перечень мест, где можно окунуться:

- Ярославль, р. Волга (Толгский монастырь): 18 января 20.00-00.00, 19 января 00.00-22.00,

- Ярославль, Петропавловские пруды у храма Петра и Павла: 18 января 20.00-00.00, 19 января 00.00-22.00,

- Ярославль, р. Которосль (в районе парка Подзеленье): 19 января 11.00-22.00,

- Ярославль, р. Волга в районе Тверицкой набережной 77, храм Софии Премудрой Божей: 18 января 20.00-00.00, 19 января 00.00-22.00,

- Ярославль, р. Нора, п. Норское (Троицкий храм): 18 января 20.00-00.00, 19 января 00.00 22.00,

- Рыбинское вдх. Купель на спасательной станции в поселке Переборы: 19 января 00.30- 17.00,

- Переславль-Залесский, устье реки Трубеж Храм Сорока мучеников: 18 января 19.00-22.00, 19 января 9.00-12.00,

- с.Новоалексеевка, Свято-Алексиевское архиерейское монастырское подворье, источник Алексия человека Божия (стационарная купель): 19 января 13.00-17.00,

- с. Купань, источник великомученицы Варвары (стационарная купель): 18 января 19.00-22.00, 19 января 9.00-12.00,

- с. Никитская Слобода, источник прп. Никиты Столпника (стационарная купель): 18 января 19.00-22.00, 19 января 9.00-12.00,

- м. Сольба, Николо-Сольбинский монастырь, р. Сольба. (стационарная купель): 18 января 21.00-23.00,

- река Юхоть, пляж в Б.Селе: 18 января 20.00-00.00, 19 января 00.00-01.00,

- 1,5 км от с.Красново, источник: 18 января 23.30-02.30,

- с. Кондаково, Высоковского СП, источник прп. Иринарха Затворника: 18 января 23.30-02.30,

- иордань рядом с Богородице-Никольской часовней, с. Брейтово: 19 января 00.00-02.00 и 12.00-14.00,

- д. Торонково купель на берегу, местечко «Прощённый ручей»: 19 января 14.00-16.00,

- с. Покров ул.Петрушинская на территории родника: 18 января 23.50-01.00,

- Данилов, родник близ храма Вознесения Господня: 18 января 23.50-01.30,

- Мышкин, р. Волга в районе дома №1 по ул. Ленина: 19 января 14.00-22.00,

- р.Ильдь в районе с.Верхне-Никульское, с.п. Веретейское: 19 января 00.00-02.00 и 17.00-20.00,

- Некрасовский район, р. Солоница п. Некрасовское, ОАО Санаторий малые соли: 18 января 21.00-23.30,

- водоем в с. Кувакино Высоковского с.о. при храме Архангела Михаила: 19 января 01.00004.00,

- Пречистое, р. Уча, в районе д. Бабицино: 18 января 20.00-00.00 и 19 января 00.00-02.00,

- прорубь в р. Согожа 15 метров от спасательной станции: 18 января 23.00-01.00,

- источник прп Андриана Пошехонского д.Заднево Белосельского с.п.: 18 января 23.30-02.00,

- д. Заднево, источник Адриана Пошехонского

- Ростов, Спасо-Яковлевский мужской монастырь пруд на территории монастыря: 19 января 00.00-02.00,

- с.п. Петровское, источник прп. Сергия на р. Сара с. Деболовское: 18 января 23.00-02.00,

- с.п. Семибратово, д. Глебово Татищевского сельского округа. Купель закрытая, обустроена на источнике Святителя Василия Великого: 19 января 00.00-02.00 и 12.00-14.00,

- иордань на реке Волга, напротив Воскресенского собора: 18 января 23.00-02.00, 19 января,

- Тутаев, источник Святого Николая, ул. Ярославская: 18 января 23.00-02.00, 19 января,

- святой источник на р. Ковать

- купель в п. Никульское, ул. Дорожная пруд за кафе «СССР»,

- Углич, р. Волга, ул.Портовая, 3а: 18 января 23:30-01.30 и 19 января 11.30-13.00,

- с.Дивная Гора р.Воржехоть: 19 января 12.00-15.00,

- с. Архангельское, пруд: 19 января 11.00-13.00,

- д. Прусово, Благовещенский храм р. Волга (Заволжское сельское поселение): 19 января 00.00-01.00,

- с. Сарофоново, (Ивняковское сельское поселение), р. Пажица: 19 января 00.00-03.00 и 10.00-13.00,

- с.Лучинское, Церковь Иокима и Анны пруд (Карабихское сельское поселение): 19 января 00.00-01.00 и 10.00-13.00,

- с.Толбухино, Храм Рождества Христова озеро Тарасово Кузнечихинское сельское поселение: 19 января 00.00-01.00,

- с.Туношна, р.Туношенка Церковь Рождества Богородицы (Туношенское сельское поселение): 19 января 00.00-02.00 и 10.00-13.00,

- с.Солонец, (Курбское сельское поселение) р.Которосль Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы: 19 января 12.00-13.30,

- с. Васильевское Спасский храм р. Кубица: 19 января 00.00-01.00.