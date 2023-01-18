Инспектор в тяжелом состоянии: жителя Ярославской области будут судить за посягательство на жизнь сотрудников полиции

Жителя Некоузского района Ярославской области будут судить за посягательство на жизнь полицейских. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Некоузского района Ярославской области будут судить за посягательство на жизнь полицейских.

В апреле прошлого года в поселке Борок водителя остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование показало, что мужчина пьян, но он с полученными результатами не согласился. Для прохождения медицинского освидетельствования некоузсца на служебной машине повезли в Брейтовскую ЦРБ.

По версии следствия, 40-летний мужчина вцепился в руль патрульной машины и вывернул его в сторону. Автомобиль вылетел в кювет, перевернулся, врезался в дерево.

Двое полицейских получили неопасные для жизни травмы, третий до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Пьяный водитель отделался легкими ушибами.

Было возбуждено уголовное дело, расследование которого уже завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.