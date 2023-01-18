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Общество18 января 2023 8:16

Инспектор в тяжелом состоянии: жителя Ярославской области будут судить за посягательство на жизнь сотрудников полиции

Мужчина специально устроил ДТП, в котором пострадали три сотрудника правоохранительных органов
Полина Вачнадзе
Жителя Некоузского района Ярославской области будут судить за посягательство на жизнь полицейских.

Жителя Некоузского района Ярославской области будут судить за посягательство на жизнь полицейских.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Некоузского района Ярославской области будут судить за посягательство на жизнь полицейских.

В апреле прошлого года в поселке Борок водителя остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование показало, что мужчина пьян, но он с полученными результатами не согласился. Для прохождения медицинского освидетельствования некоузсца на служебной машине повезли в Брейтовскую ЦРБ.

По версии следствия, 40-летний мужчина вцепился в руль патрульной машины и вывернул его в сторону. Автомобиль вылетел в кювет, перевернулся, врезался в дерево.

Двое полицейских получили неопасные для жизни травмы, третий до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Пьяный водитель отделался легкими ушибами.

Было возбуждено уголовное дело, расследование которого уже завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ