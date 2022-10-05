Семья из Иваново погибла в аварии в Ярославской области

В ДТП, которое произошло 4 октября в Ярославской области, разбилась семья из Иваново Фото: Прокуратура Ярославской области

4 октября на трассе Ярославль – Владимир разбилась семья из Иваново. По предварительной версии, автомобиль «Датсун», в котором ехали супруги и их 7-летний сын, вылетел на встречную полосу и врезался в «Шевроле Круз».

37-летний мужчина и мальчик погибли на месте аварии, 34-летняя женщина скончалась в больнице. Госпитализированы водители обеих иномарок – у мужчин травмы разной степени тяжести, о состоянии пострадавших пока больше ничего не сообщается.

Водитель "Датсун" был лишен прав из-за пьяной езды Фото: Прокуратура Ярославской области

Однако стало известно, что водитель «Датсун» вообще не имел права садиться за руль машины. В августе прошлого года он был привлечен к административной ответственности за пьяное вождение и лишен прав на 1 год и 7 месяцев.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

- Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе ведомства.