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Общество17 января 2023 9:06

На ярославском заводе рабочий погиб, попав под пресс

СКР и прокуратура проводят проверки
Полина Вачнадзе
На ярославском заводе во время смены погиб сотрудник.

На ярославском заводе во время смены погиб сотрудник.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одном из ярославских заводов вчера, 16 января, произошло ЧП. Во время дневной смены под пресс попал сотрудник предприятия. 55-летний мужчина скончался на месте.

По одной из версий, рабочий нарушил технику безопасности, что и привело к трагедии. По другой - мужчине стало плохо и он упал.

В произошедшем будут разбираться сотрудники регионального следственного комитета и прокуратуры Ярославской области. На предприятии проводятся проверки.

Происшествия: ЧП