На ярославском заводе рабочий погиб, попав под пресс

На ярославском заводе во время смены погиб сотрудник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одном из ярославских заводов вчера, 16 января, произошло ЧП. Во время дневной смены под пресс попал сотрудник предприятия. 55-летний мужчина скончался на месте.

По одной из версий, рабочий нарушил технику безопасности, что и привело к трагедии. По другой - мужчине стало плохо и он упал.

В произошедшем будут разбираться сотрудники регионального следственного комитета и прокуратуры Ярославской области. На предприятии проводятся проверки.