В Ярославле стоимость проезда в автобусе подорожала в три с лишним раза

Проезд от Михайловского до Ярославля теперь стоит не 16 рублей, а 50. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для жителей поселка Михайловское Ярославского района проезд в автобусе с нового года подорожал больше, чем в три раза – дорога от населенного пункта до черты города теперь стоит не 16 рублей, а 50.

Причина такого резкого взлета цены на билет, как оказалось, не в тарифе, а в остановке НЗКИ, которая раньше являлась пригородной, но по приказу регионального департамента транспорта от 22 декабря, стала городской. И если раньше доехать до границы района и города, чтобы пересесть на другой транспорт, можно было за 16 рублей (студентам и пенсионерам – за 8), то теперь дорога в 8 минут обходится в 50 рублей (льготникам – в 25). Плюс 32 рубля за проезд по Ярославлю. Таким образом, чтобы доехать до работы и вернуться домой, жителям Михайловского ежедневно нужно выкладывать 164 рубля.

- 164 рубля на человека. А в семье не один человек ездит, итого набирается немаленькая сумма. А если начнут экономить, то будут ходить по проезжей части два километра. Это может привести к тому, что кого-нибудь собьют. Большая просьба обратиться внимание на эту проблему. Не думаю, что два километра на автобусе столько стоят, - пишет в группе «Михайловский Ярославский МР» Ольга Чунтонова.

При этом жители поселка уже предлагали департаменту транспорта решение проблемы:

- Рейс №178 можно укоротить до улицы Волгоградской, уменьшить интервалы до 15 минут и сделать бесплатной пересадку по городу. Но департамент просто принял информацию к сведению и не внес удобных и выгодных для поселения поправок.

К администрации Ярославского района и правительству области жители Михайловского обратились с просьбой найти возможность субсидирования проезда по маршруту для жителей поселения либо отдельно тарифицировать эту остановку по километражу.

- Мы столько не зарабатываем, сколько придется тратить на проезд, - пишут михайловцы.