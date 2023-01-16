Ярославские медики будут получать ежемесячные доплаты от 4,5 до 18,5 тысяч рублей

С февраля ярославские медики начнут получать специальную социальную выплату. Фото: Полина Вачнадзе

С февраля ярославские медики начнут получать специальную социальную выплату. Она будет варьироваться от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории сотрудника и вида медорганизации.

- Новая выплата, введенная постановлением правительства, с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи, - уточнили в пресс-службе Отделения СФР по Ярославской области.

Средства будут предоставляться на основании данных медицинских организаций. Работникам не нужно самим ничего предпринимать для получения выплаты – ее начислят автоматически. Первые деньги за январь поступят на карту МИР или счета уже в феврале.