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Общество16 января 2023 14:03

Ярославские медики будут получать ежемесячные доплаты от 4,5 до 18,5 тысяч рублей

Размер выплаты зависит от категории сотрудника и вида организации, в которой он работает
Полина Вачнадзе
С февраля ярославские медики начнут получать специальную социальную выплату.

С февраля ярославские медики начнут получать специальную социальную выплату.

Фото: Полина Вачнадзе

С февраля ярославские медики начнут получать специальную социальную выплату. Она будет варьироваться от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории сотрудника и вида медорганизации.

- Новая выплата, введенная постановлением правительства, с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи, - уточнили в пресс-службе Отделения СФР по Ярославской области.

Средства будут предоставляться на основании данных медицинских организаций. Работникам не нужно самим ничего предпринимать для получения выплаты – ее начислят автоматически. Первые деньги за январь поступят на карту МИР или счета уже в феврале.

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