В Ивановской области 15-летний подросток стал жертвой странного и необычного эксперимента

Двое жителей Ивановской области решили провести эксперимент со стиральной машинкой. ФОТО: УМВД по Ивановской области

15-летний подросток из Родниковского района Ивановской области получил перелом ноги из-за того, что оказался не в то время и не в том месте. Юноша шел мимо гаражей, а в него на огромной скорости влетела дверца от стиральной машинки.

На место сразу прибежали родители и вместе с виновниками происшествия отвезли подростка в больницу. Врачи диагностировали открытый перелом голени и вызвали полицию. Тут-то и выяснилось, что все же произошло у гаражей.

Оказалось, что двое сельчан 22 и 27 лет решили провести эксперимент со стиральной машиной и подушкой безопасности. Мужчины засунули подушку внутрь стиралки, стоящей на улице, и подключили к аккумуляторной батарее.

- Когда подушка сработала, у стиральной машины выбило дверь, и она влетела в ноги подростка, - рассказали об этом довольно необычном инциденте в пресс-службе УМВД по Ивановской области. – По словам мужчин, ничего дурного они не желали, а просто хотели посмотреть, что выйдет из этой затеи.

Сейчас участковый проводит проверку. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего.