В Ярославской области до 1 июня объединят две районные больницы

Бурмакинская и Некрасовская центральные районные больницы будут объединены в одно учреждение. Фото: Ксения Высотина

Бурмакинская и Некрасовская центральные районные больницы будут объединены в одно учреждение.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, на лечебном процессе это не скажется: количество медицинского персонала останется прежним. Под сокращение могут попасть заместители руководителей, а также сотрудники бухгалтерий и финансовых служб. Маршрутизация пациентов не изменится.

- Объединение проводится для повышения эффективности управления финансовыми и кадровыми ресурсами, рационального использования бюджетных средств в рамках единого учреждения здравоохранения, централизации закупочной деятельности, - уточнили в депздраве.

Слияние Бурмакинской и Некрасовский районных больниц планируют завершить к 1 июня этого года.