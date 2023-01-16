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Общество16 января 2023 10:03

В Ярославской области до 1 июня объединят две районные больницы

Речь идет о Бурмакинской и Некрасовской ЦРБ
Полина Вачнадзе
Бурмакинская и Некрасовская центральные районные больницы будут объединены в одно учреждение.

Бурмакинская и Некрасовская центральные районные больницы будут объединены в одно учреждение.

Фото: Ксения Высотина

Бурмакинская и Некрасовская центральные районные больницы будут объединены в одно учреждение.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, на лечебном процессе это не скажется: количество медицинского персонала останется прежним. Под сокращение могут попасть заместители руководителей, а также сотрудники бухгалтерий и финансовых служб. Маршрутизация пациентов не изменится.

- Объединение проводится для повышения эффективности управления финансовыми и кадровыми ресурсами, рационального использования бюджетных средств в рамках единого учреждения здравоохранения, централизации закупочной деятельности, - уточнили в депздраве.

Слияние Бурмакинской и Некрасовский районных больниц планируют завершить к 1 июня этого года.

ЗДОРОВЬЕ