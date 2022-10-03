В Костромской области волонтеры будут помогать семьям резервистов

В Костромской области начал работать штаб акции «Мы вместе». ФОТО: правительство Костромской области

В Костромской области начал работать штаб акции «Мы вместе». Волонтеры будут помогать семьям резервистов: например, доставлять продукты пожилым родственникам, отводить детей на секции или сидеть с малышами, делать несложный ремонт.

- Мы постараемся решить нужды семей мобилизованных для того, чтобы наши ребята были спокойны, а их семьи обеспечены всем необходимым, - рассказала об акции руководитель регионального штаба «Мы вместе» Вера Потемкина.

Волонтеры передадут анкеты командирам отрядов, чтобы призванные военнослужащие могли указать то, что необходимо их семьям.

- В первую очередь мы хотим, чтобы мобилизованные сами выразили свои нужды, сами донесли до нас необходимую информацию. В анкетах мы предлагаем написать, чем мы можем быть полезны их семьям, - отметила Вера Потемкина.

Штабы «Мы вместе» будут действовать во всех муниципалитетах на территории региона. Стать волонтером или предложить свою помощь в рамках акции может каждый желающий, зарегистрировавшись на сайте мывместе.рф.

Обратиться за помощью резервисты могут также по номеру «горячей линии» 8-800-200-34-11, звонки принимаются круглосуточно.

Сейчас в Костромской области разрабатываются меры поддержки, которые будут оказывать семьям резервистов. Уже принято решение, что семьи, где воспитывается хотя бы один несовершеннолетний ребенок, получат 30 тысяч рублей.