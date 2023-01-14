Из-за затопления поликлиники в Рыбинске будет возбуждено уголовное дело

Из-за некачественного капремонта, который привел к затоплению кабинетов поликлиники Рыбинска, будет возбуждено дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за некачественного капитального ремонта, проведенного в поликлинике №3 Рыбинска.

ЧП в медучреждении произошло в середине декабря. Из-за перепадов температур и таяния снега затопило кабинеты, в некоторых обрушилась штукатурка.

- В ходе осмотра были установлены дефекты при выполнении контракта по капитальному ремонту кровли здания поликлиники, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По словам пациентов поликлиники, ремонт крыши начали делать еще летом, но по каким-то причинам не доделали.

В администрации больницы посетителей "успокоили".

- Уважаемые наши пациенты, нам задают вопросы о том, когда будут устранены последствия протечки крыши, которая произошла 12.12.2022 года. Хотели бы вас всех успокоить. Как только позволят погодные условия, подрядчик, ремонтировавший крышу, в рамках гарантийных обязательств устранит все дефекты как на кровле, так и внутри поликлиники. Срок устранения дефектов - третья декада января, - такое сообщение появилось на сайте городской поликлиники №3 имени Н.А.Семашко.

Уголовное дело, которое с большой вероятностью будет возбуждено следователями после завершения проверки, поставят на контроль в центральном аппарате СК.