Крещение в Иванове-2023: где искупаться в праздник

В Иваново в этом году на Крещение оборудуют только одну купель. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иваново в этом году на Крещение оборудуют только одну купель. Она будет находиться в парке культуры и отдыха имени Революции 1905 года. Купание в водоемах других городских парках - имени Степанова и "Харинке" - запрещено.

Иордань начнут готовить 18 января. Окунуться в нее можно с 21:00 часа этого дня до полудня 19 января, после чего купель заморозят.

- Рядом с местом крещенских купаний установят две палатки для переодевания с обогревом. Следить за безопасностью и состоянием здоровья ивановцев будут медики, спасатели и сотрудники полиции. После купания все желающие смогут бесплатно согреться горячим чаем,- сообщил начальник городского управления ГО и ЧС Герман Кислицын.

В администрации Иванова водителей автомобилей предупредили, что во время крещенских купаний въезд в парк Революции 1905 года будет запрещен.