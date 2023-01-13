В Ярославле установили камеры, фиксирующие непристегнутые ремни безопасности

В Ярославле установили камеры. которые будут фиксировать непристегнутые ремни безопасности. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле установили камеры, которые помимо проезда на красный сигнал светофора, превышения скорости, пересечения разметки и стоп-линии фиксируют и непристегнутые ремни безопасности. Первые камеры уже работают, в планах – установить их еще на 20 перекрестках с высокой аварийностью.

За 10 дней работы выявлено более 90 автомобилей, водители и пассажиры которых игнорировали эту меру безопасности. Нарушителям придется заплатить штраф 1000 рублей.

Сейчас в Ярославской области установлено 136 различных комплексов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Из них 30 – муляжи, которые регулярно переставляют в зависимости от того, какая обстановка на дорогах.