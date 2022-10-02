В Ярославскую область прибыли 92 беженца с Донбасса и Украины

Люди приехали на вокзал Ярославль-Главный Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область вчера, 1 октября, приехали 92 беженца с Донбасса и Украины, в том числе – 24 ребенка. На вокзале Ярославль-Главный их встречали сотрудники МЧС, УМВД волонтеры и медики.

– Была организована встреча, помощь в погрузке вещей и отправке вынужденных переселенцев, – сказал заместитель начальника управления Главного управления МЧС России по Ярославской области Дмитрий Саушев. – Прибывшие отправлены в санаторий «Сосновый бор», на базе которого развернут пункт временного размещения.

Прибывшие в санаторий, пройдут медосмотр и сдадут ПЦР-тест. Уже со следующей недели с людьми будут работать сотрудники органов социальной защиты, Пенсионного фонда, миграционной службы и службы занятости, консультируя их по всем волнующим вопросам.