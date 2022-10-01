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Общество1 октября 2022 7:00

В Ярославле откроют центр подготовки мобилизованных

Ярославцы будут проходить обучение дома
Полина Вачнадзе
Центр подготовки мобилизованных граждан откроется в Ярославле

Центр подготовки мобилизованных граждан откроется в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Центр подготовки мобилизованных граждан откроется в Ярославле. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Пункт военной переподготовки будет на базе ярославского профильного учреждения

Пункт военной переподготовки будет на базе ярославского профильного учреждения

Фото: Правительство Ярославской области

- Наши ребята смогут проходить обучение дома, в регионе. Для этого совместно с Минобороны организуем пункт военной переподготовки на базе нашего профильного учреждения. Это позволит обеспечить достойные бытовые условия: теплые казармы, оборудованную столовую, учебные классы. Поручил коллегам из правительства проверить всю инфраструктуру, чтобы нашим парням было максимально комфортно, и они могли проходить обучение, не отвлекаясь на бытовые неудобства, - уточнил глава региона.

Мобилизованные ярославцы будут проходить подготовку и не отвлекаться на бытовые проблемы

Мобилизованные ярославцы будут проходить подготовку и не отвлекаться на бытовые проблемы

Фото: Правительство Ярославской области

Призванных на службу ярославцев обеспечат всем необходимым. Большую часть экипировки предоставит Министерство обороны, все остальное закупит правительство области. На обмундирование, медицинские препараты и транспорт из резервного фонда выделят 33 миллиона рублей.

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