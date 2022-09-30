33 миллиона рублей выделит Ярославская область на экипировку, лекарство и транспорт для мобилизованных

Жители Ярославской области, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, будут обеспечены всем необходимым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ярославской области, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, будут обеспечены всем необходимым. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

- Выделили 15 миллионов рублей на экипировку и обмундирование, еще столько же – на транспорт, чтобы доставлять призванных к местам сбора. На закупку лекарств для аптечек направим еще 5 миллиона, - уточнил данные губернатор.

Средства пойдут из резервного фонда правительства, который после начала спецоперации был увеличен со 100 до 296 миллионов рублей. 27 сентября депутаты региональной Думы добавили в резервный фонд еще 250 миллионов.

Средства фонда пойдут в основном на обеспечение частичной мобилизации, пребывание в пунктах временного размещения беженцев, оказание материальной помощи военнослужащим в связи с ранениями, травмами, контузиями и членам семей погибших. Сейчас резервный фонд составляет 546 миллионов рублей.