Осужденный из Костромы потребовал 6,3 миллиона рублей за свои страдания и унижения «в клетке»

Подсудимый, по его словам, страдал и мучался, находясь в такой клетке. ФОТО: Костромской областной суд

Костромич, осужденный за преступления, связанные с половой неприкосновенностью, посчитал унизительным свое пребывание в клетке во время судебного заседания. В качестве компенсации за «нравственные страдания» и «унижение его достоинства», мужчина потребовал 6,3 миллиона рублей. Иск он подал к региональному Управлению Судебного департамента.

Истец посчитал, что с ним обошлись жестоко, и его место было не в клетке, а в кабине из стекла. Однако такие кабины для размещения подсудимых имеются только в новых или реконструируемых судах, которым Костромской районный не относится. Клетка, где находился истец, обустроена в соответствии с действующими на момент реконструкции этого суда требованиями, таким образом, никаких нарушений норм законодательства допущено не было.

- Содержание подсудимого в металлическом ограждении в зале заседания является законным, обусловлено соображениями безопасности и признаками чрезмерной жестокости по отношению к истцу не обладало, - сообщили в пресс-службе Костромского областного суда.

Соответственно, в иске костромичу отказали. Он с таким решением не согласился и обжаловал его. Но и в вышестоящей инстанции не нашел поддержки.