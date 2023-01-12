В Ивановской области возбуждены уголовные дела по травмам, полученных из-за некачественной уборки снега

В социальных сетях жители Ивановской области жалуются на некачественную уборку улиц от снега и льда. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В социальных сетях жители Ивановской области жалуются на некачественную уборку. С улиц, заваленных снегом и покрытых колдобинами льда, люди прямиком отправляются в травматологические отделения больниц. По нескольким таким травмам сотрудники регионального Следственного комитета РФ уже возбудили уголовные дела.

- По комментариям, размещенным в социальных сетях, следственными органами была организована проверка. По ее результатам возбуждены три уголовных дела по факту оказания работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи получили из больниц сведения о количестве жителей Ивановской области, обратившихся за помощью и госпитализированных с травмами. Сейчас идет допросы пострадавших и осмотр территорий, где люди получили увечья.

- Также устанавливаются организации, ответственные за уборку снега и наледи на данных территориях, - уточнили в СКР по Ивановской области.