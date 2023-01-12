Виталий Милонов предложил использовать опыт Рыбинска при оформлении исторических центров городов

Депутат предложил оформлять вывески в исторических центрах городов в едином стиле, как это сделали в Рыбинске. Фото: Администрация Рыбинска

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил избавить от «рекламной замусоренности» исторические центры городов. В качестве примера того, как это может и должно выглядеть, Милонов привел Рыбинск.

- В ряде российских городов, на уровне местной инициативы, реализуется принцип «рекламного единообразия», в рамках которого «рекламный шум» не только не портит уличные ансамбли, но и являет собой уместное дополнение к историческим зданиям и памятникам. Наглядным примером в этом деле может служить опыт Рыбинска, где вывески и наружная реклама в центре города выполнена в дореволюционном стиле, - написал депутат в соцсетях.

Виталий Милонов обратился к министру культуры Ольге Любимовой рассмотреть предложение о внедрении норм к размещению рекламы и вывесок. Фото: Администрация Рыбинска

Таким же образом он предложил «защитить» центры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Великого Новгорода, Пскова и других городов.

Виталий Милонов обратился к министру культуры Ольге Любимовой рассмотреть предложение о внедрении норм к размещению рекламы и вывесок. Причем эти нормы должны учитывать стилистические особенности каждого города и района. Чтобы избежать финансовой нагрузки на бизнес, депутат просит установить переходный период в три года, чтобы за это время предприниматели успели сменить старые вывески на новые.