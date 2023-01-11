В Костромскую область на смену морозам придут сильный ветер и снегопады

30-градусные морозы, которые простояли в Костромской области несколько дней, сменятся снегопадами. Фото: Олег УКЛАДОВ

30-градусные морозы, которые простояли в Костромской области несколько дней, сменятся снегопадами. А осадки будет сопровождать сильный ветер. По прогнозам синоптиков, его порывы достигнут 15 метров в секунду.

В ночь на 12 января пойдет снег, местами дымка, температура -9..-11. Давление чуть выше нормы, сообщают в Центре «Фобос». Утром снегопад продолжится, днем столбик термометра поднимется незначительно, всего лишь на пару градусов.

13 января весь день переменная облачность, снег, днем -4..-6. Вновь ожидается сильный ветер – до 15 метров в секунду.

Суббота будет без осадков, а в воскресенье вновь пойдет снег и опустится туман. Днем в выходные от -5 до -8 градусов.