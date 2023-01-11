В Ивановской области волонтеры будут развозить по домам освященную воду

В Ивановской области стартовала акция «Крещенская вода». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ивановской области стартовала акция «Крещенская вода». Пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья освященную воду из источников при храмах будут привозить на дом волонтеры и активисты местного отделения «Единой России».

Заявки принимаются до 18 января - в будни с 09:00 до 18:00 по телефону 8(4932)93-82-02, а также в отделениях и общественных приемных партии.

С 19 по 23 января волонтеры будут доставлять воду по указанным адресам.

Добровольческая акция «Крещенская вода» в Ивановской области проводится уже третий год подряд. Таким образом, волонтеры помогают пожилым людям и инвалидам, которые сами не могут добраться до святых мест и набрать воду.