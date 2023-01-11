Прокуратура нашла нарушения при проектировании нового кладбища в Ярославском районе

Кладбища в Ярославле с нагрузкой уже не справляются. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле разгорается скандал вокруг строительства нового кладбища. В ноябре прошлого года мэр города Артем Молчанов заявил об открытии новой территории для погребений, так как существующие уже либо исчерпали свои возможности, либо вот-вот исчерпают.

Новое кладбище планируют открыть недалеко от деревни Прохоровское Карабихского сельского поселения и воинской части. Однако местные жители оказались против такого соседства и обратились за помощью к депутатам Татьяне Шаминой и Сергею Волкову. Те, в свою очередь, направили обращение в прокуратуру Ярославского района и природоохранную прокуратуру с просьбой провести объективную проверку законности выделения земельного участка для организации кладбища.

- По результатам проведенной Ярославской природоохранной прокуратурой проверки установлено, что решение о выделении участка принято без положительного заключения экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы, надлежащей санитарно-эпидемиологической оценки, а также без установления санитарно-защитной зоны, - говорится в ответе прокуратуры Ярославского района.

В итоге мэру Ярославля было вынесено представление, а директору МКУ «Служба городских кладбищ» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при размещении кладбища вблизи населенного пункта.