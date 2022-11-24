Новое кладбище в Ярославле откроют осенью 2023 года Фото: Полина Вачнадзе

На муниципалитете Ярославля, которое прошло 22 ноября, мэр города Артем Молчанов сообщил об открытии нового кладбища. Оно будет находиться недалеко от деревни Прохоровское.

- В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на разработку проектно-сметной документации. В ней учтем подъездные пути и парковочное пространство, - сказал градоначальник.

Кладбище планируют открыть к осени следующего года, когда пройдет все необходимое благоустройство. Площадь нового погоста – 52,6 гектара.