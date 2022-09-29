В зоопарке Иваново пройдет акция «Звериная фамилия»

В зоопарке Иваново с 1 по 16 октября будет проходить ежегодная акция «»Звериная фамилия» Фото: Полина Вачнадзе

В зоопарке Иваново с 1 по 16 октября будет проходить ежегодная акция «»Звериная фамилия». Все посетители зоопарка, которые носят фамилию так или иначе связанную с миром животных, получат скидку на входной билет.

- Единая стоимость составит всего 120 рублей. Акция распространяется как на детей, так и на взрослых. При себе обязательно иметь удостоверение личности, - уточнили в администрации города.

С сентября зоопарк работает пять дней в неделю, нерабочие (санитарные) дни - понедельник и вторник. А с 12 октября ивановский зоопарк перейдет на зимний график и будет работать с 10.00 до 16.00 часов.